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Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Ильиных обжалует дисквалификацию за допинг в CAS

Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Ильиных обжалует дисквалификацию за допинг в CAS
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Олимпийский чемпион Игр в Лондоне по волейболу Дмитрий Ильиных сообщил, что планирует обжаловать свою дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Дисциплинарная комиссия Международной федерации волейбола вынесла своё решение по данному делу. Я никогда намеренно не использовал никаких запрещённых субстанций и методов и всегда был привержен идеалам чистого спорта и принципам фэйр-плей. Вполне возможно имела место халатность или ошибка, и поэтому я принял решение подать апелляцию в CAS», — сказал Ильиных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Ранее стало известно, что Ильиных получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Он был отстранён из-за пробы, взятой в 2013 году. Срок действия дисквалификации Ильиных завершится 12 января 2025 года.

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