Сборная России подала заявку на участие в чемпионате Европы — 2023 по тяжёлой атлетике

Главный тренер сборной России по тяжёлой атлетике Ибрагим Самадов рассказал, что федерация подала заявку на участие в чемпионате Европы – 2023, который пройдёт с 15 по 23 апреля в Ереване (Армения).
«Мы подали заявку в Европейскую федерацию тяжёлой атлетики на участие команды в чемпионате Европы, который в середине апреля начинается в Армении. Пока ожидаем ответа и надеемся, что нас допустят к соревнованиям. Ожидаем, что ясность наступит примерно в середине марта. В предварительную заявку включены 20 спортсменов, но впоследствии нам надо будет скорректировать список до 12 человек», — приводит слова Самадова «РИА Новости Спорт».
Примечательно, что ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) заявила, что приветствует изучение возможности участия российских и белорусских штангистов в международных турнирах на строгих условиях.
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