Фемке Бол побила мировой рекорд в беге на 400 м, который держался 41 год

Бегунья из Нидерландов Фемке Бол обновила мировой рекорд в беге на 400 метров в помещении. На чемпионате Нидерландов по лёгкой атлетике в Апелдорне Бол преодолела дистанцию 400 метров за 49,26 секунды.

Предыдущий мировой рекорд в беге на 400 метров в помещении принадлежал чешской спортсменке Ярмиле Кратохвиловой, которая в 1982 году продемонстрировала результат 49,59 секунды.

«Я надеялась выбежать из 50 секунд здесь, но 49,26 это слишком здорово, у меня действительно нет слов, чтобы описать это.

Я никогда не видела местный стадион полным. Очень круто, что это произошло на глазах моей родной аудитории. Мне было тяжело на последнем круге, но публика помогла мне.



Это мой первый мировой рекорд на реальной дистанции (Бол недавно установила мировой рекорд на устаревших 500 метрах. — Прим. «Чемпионата»). Можно ли ещё быстрее? Не знаю, это была почти идеальная гонка», — приводит слова Бол NOS.nl.