«Ян покажет, на что способен». Горячкина — о шансах Непомнящего на титул чемпиона мира

Российская шахматистка Александра Горячкина высказалась о перспективах Яна Непомнящего взять титул чемпиона мира.
«Мне будет очень интересно наблюдать за этим чемпионским матчем. Я никогда не видела такого вселенского везения, как у Дина. Он попал в турнир претендентов после дисквалификации Сергея Карякина, успел сыграть нужное количество партий у себя в Китае, и это прокатило (улыбается). В последнем туре турнира претендентов с Накамурой ему тоже немного подфартило – он занял второе место.
И в довершение всего этого второго места хватило, чтобы выйти в чемпионский матч. Везёт ему, как чемпиону, конечно. Вот и интересно: поможет ли ему удача или всё-таки шахматные факторы перевесят. Всё-таки у Яна есть опыт игры в чемпионском матче, да и в целом он в последние несколько лет стабильно держит свой высокий уровень, выигрывает турниры претендентов. Думаю, он сможет хорошо подготовиться, поработать над собой с психологической точки зрения и покажет всем, на что он способен», — сказала Горячкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.
Полное интервью с Александрой Горячкиной читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
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