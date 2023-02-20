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Российская шахматистка Горячкина ответила на вопрос, может ли женщина выиграть мужской ЧМ

Российская шахматистка Горячкина ответила на вопрос, может ли женщина выиграть мужской ЧМ
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Российская шахматистка Александра Горячкина оценила шансы женщины выиграть чемпионат мира среди мужчин.

«В то, что женщина станет чемпионкой мира, я не верю. Даже Юдит не смогла стать чемпионкой, при том что она исключение из правила и прикладывала все усилия к тому, чтобы быть лучшей», — сказала Горячкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

Александра Горячкина является двукратной победительницей женского Кубка России, трёхкратной чемпионкой России. В 2020 году российская шахматистка на правах победительницы Турнира претенденток участвовала в матче с китаянкой Цзюй Вэнцзюнь за звание чемпионки мира, однако не смогла одолеть соперницу.

Полное интервью с Александрой Горячкиной читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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