Российская шахматистка Горячкина ответила на вопрос, может ли женщина выиграть мужской ЧМ

Российская шахматистка Александра Горячкина оценила шансы женщины выиграть чемпионат мира среди мужчин.
«В то, что женщина станет чемпионкой мира, я не верю. Даже Юдит не смогла стать чемпионкой, при том что она исключение из правила и прикладывала все усилия к тому, чтобы быть лучшей», — сказала Горячкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.
Александра Горячкина является двукратной победительницей женского Кубка России, трёхкратной чемпионкой России. В 2020 году российская шахматистка на правах победительницы Турнира претенденток участвовала в матче с китаянкой Цзюй Вэнцзюнь за звание чемпионки мира, однако не смогла одолеть соперницу.
Полное интервью с Александрой Горячкиной читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
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