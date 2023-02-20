Горячкина: было бы интересно посмотреть, как Магнус сыграет с Яном, когда тот не зевает

Российская шахматистка Александра Горячкина считает интересной потенциальную встречу между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим.

«Честно говоря, Магнуса мы уже много раз видели в чемпионских матчах. Для разнообразия можно и ещё кого-нибудь посмотреть (улыбается). Но, конечно, если бы Непомнящий снова играл с Карлсеном, это было бы довольно интересно.

Хотелось бы посмотреть, как Ян решит свои проблемы, а Магнус сыграет с соперником, когда тот ничего не зевает и играет быстро, учитывая, что время не добавляется. В прошлом матче у Магнуса-то ручки тряслись, когда оставалось мало времени, – по видео это было заметно», — сказала Горячкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

Полное интервью с Александрой Горячкиной читайте в ближайшее время на «Чемпионате».