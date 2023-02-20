«Не нравится — не смотрите». Вице-чемпионка мира — о многочасовых шахматных партиях

Вице-чемпионка мира россиянка Александра Горячкина высказалась о длительности шахматных партий.

«У мужчин каждый цикл что-то новое с точки зрения контроля времени партии: не успеваешь к одному привыкнуть, а уже всё иначе. На Кубке мира – контроль ФИДЕ, на Grand Swiss – длинный, но не как в матче. А в чемпионском матче – вообще без добавления. Мне это кажется странным. Нужно, чтобы ты и отбирался, и играл с одним контролем времени.

А что касается шестой партии в матче Непомнящего и Карлсена, то семь с лишним часов – это очень долго. Хотелось бы «классику», но всё-таки не такую долгую «классику». Но всё равно люди же смотрят. Как я всегда говорю: не нравится – не смотрите (улыбается). Есть чемпионаты мира по быстрым шахматам, по блицу – можно их смотреть, если классика для вас долгая», — сказала Горячкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

Полное интервью с Александрой Горячкиной читайте в ближайшее время на «Чемпионате».