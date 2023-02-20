Российская шахматистка Горячкина: предпосылок к возвращению флага и гимна вообще не видно

Российская шахматистка Александра Горячкина считает, что на данный момент нет никаких предпосылок для возвращения российских спортсменов на международную арену под своим флагом и гимном.

«Я считаю, что флаг и гимн – это больше для спортсменов. Зрители всё равно знают, кто ты и откуда приехал. А спортсменам… Лично мне это не так уж важно. Сколько времени уже играем так – уже привыкли.

В текущих реалиях хотелось бы просто выступать. А дальше уже посмотрим. Пока никаких предпосылок к возвращению флага и гимна вообще не видно», — сказала Горячкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

Полное интервью с Александрой Горячкиной читайте в ближайшее время на «Чемпионате».