Российская шахматистка Горячкина: предпосылок к возвращению флага и гимна вообще не видно
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Российская шахматистка Александра Горячкина считает, что на данный момент нет никаких предпосылок для возвращения российских спортсменов на международную арену под своим флагом и гимном.
«Я считаю, что флаг и гимн – это больше для спортсменов. Зрители всё равно знают, кто ты и откуда приехал. А спортсменам… Лично мне это не так уж важно. Сколько времени уже играем так – уже привыкли.
В текущих реалиях хотелось бы просто выступать. А дальше уже посмотрим. Пока никаких предпосылок к возвращению флага и гимна вообще не видно», — сказала Горячкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.
Полное интервью с Александрой Горячкиной читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
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