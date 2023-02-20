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«Не поймав человека за руку, сложно его обвинять». Горячкина — о скандале с Ниманном

«Не поймав человека за руку, сложно его обвинять». Горячкина — о скандале с Ниманном
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Российская шахматистка Александра Горячкина прокомментировала ситуацию с американским шахматистом Хансом Ниманном, которого чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обвинил в читерстве. Ниманн заявил, что подал в суд на Карлсена за клевету. За нанесённый репутации ущерб 19-летний шахматист требует $ 100 млн.

«Это вообще довольно сложная тема. Если ты не поймал человека за руку, то сложно его в чём-то обвинять. Сказать-то можно, но доказательств нет.

На чемпионате мира по рапиду и блицу в Казахстане я видела довольно неприятную картину: прямо в игровой зоне норвежская пресса бежала за Ниманном чуть ли не через весь зал, а он, бедный, от них убегал. Я, честно говоря, даже разозлилась. Хоть вы и норвежцы, но не должно быть такого. Было неприятно, что шахматиста так дёргают посреди важного турнира, прямо в игровой зоне. Снимайте себе спокойно, но за руки хватать не надо! А то было ощущение, что на него эту прессу натравили, чтобы испортить ему жизнь», — сказала Горячкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

Полное интервью с Александрой Горячкиной читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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