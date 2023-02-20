«В гостинице приходилось надевать куртку». Горячкина — об организации турнира претенденток

Российская шахматистка Александра Горячкина высказалась об организации турнира претенденток. Александра завершила борьбу на стадии полуфинала, уступив китаянке Тань Чжунъи. Общий счёт противостояния — 2,5:1,5 в пользу китаянки.



«Турнир претенденток? Нам «повезло» с фантастической организацией – в гостинице было +10. Приходилось надевать зимнюю куртку и сапоги, чтобы по гостинице дойти до ресторана. Главный судья даже шапочку надевал. Сейчас надо заняться здоровьем, потому что эти +10 не прошли бесследно», — сказала Горячкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

Александра Горячкина является двукратной победительницей женского Кубка России, трёхкратной чемпионкой России. В 2020 году российская шахматистка на правах победительницы турнира претенденток участвовала в матче с китаянкой Цзюй Вэнцзюнь за звание чемпионки мира, однако не смогла одолеть соперницу.

Полное интервью с Александрой Горячкиной читайте в ближайшее время на «Чемпионате».