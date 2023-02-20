Вице-чемпионка мира по шахматам рассказала, сколько времени тратит на макияж перед игрой

Российская шахматистка Александра Горячкина ответила на вопрос, сколько времени она тратит на подбор наряда и макияж перед играми.
«Столько, сколько у меня остаётся. Прежде всего идёт шахматная подготовка, и после неё обычно времени остаётся немного – всегда цейтнот. Обычно около 20 минут. Так что, как правило, собираться приходится довольно быстро», — сказала Горячкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.
Александра Горячкина является двукратной победительницей женского Кубка России, трёхкратной чемпионкой России. В 2020 году российская шахматистка на правах победительницы турнира претенденток участвовала в матче с китаянкой Цзюй Вэнцзюнь за звание чемпионки мира, однако не смогла одолеть соперницу.
Полное интервью с Александрой Горячкиной читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
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