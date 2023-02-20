Журова высказалась об осуждении Европарламентом мнения МОК по допуску россиян

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на решение Европарламента осудить Международный олимпийский комитет (МОК) за предоставление российским и белорусским спортсменам возможности отобраться на Олимпийские игры в Париже.

«Это просто сотрясание воздуха. Сейчас тема начала потихоньку уходить в сторону, МОК, если использовать непарламентское слово, «соскочил» с темы, заявив, что до лета никаких решений приниматься не будет, поэтому смысла ломать копья сейчас нет. Они же продолжают держать информационную повестку, делая подобные вбросы. То же самое было и с темой допинга, которую подкармливали еженедельно публикациями в прессе. Именно поэтому у людей сложилось мнение, что русские с утра до вечера употребляют допинг, — надо было создать иллюзию.

Если призыв Европарламента окажется действенным, то МОК может заканчивать своё существование, его уже нельзя будет считать независимой организацией. Оказывая подобное давление, Европарламент выкапывает МОК большую яму, потому что поддаваться давлению — признаваться в том, что ты не являешься независимым», — приводит слова Журовой ТАСС.