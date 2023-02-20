Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В сборной России по санному спорту назвали главную проблему отстранения

В сборной России по санному спорту назвали главную проблему отстранения
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов считает, что отстранение россиян от международных стартов негативно скажется на молодых спортсменах, так как они не смогут получить опыт спуска на зарубежных трассах.

«Мы совершили огромное количество спусков на домашней трассе в Сочи, и она у нас одна. Сейчас мы не можем кататься на зарубежных трассах. И если опытные спортсмены могут относительно безболезненно провести сезон, выступая только дома, то для молодых саночников это негативный момент. Им очень важно иметь возможность выступать на разных трассах, чтобы наработать опыт», — приводит слова Чудинова ТАСС.

Международная федерация санного спорта (FIL) перед началом сезона приняла решение отстранить российских саночников от международных соревнований.

0
0
1
0
0
0
Поделиться
Теги Другие •••

Источник: ТАСС

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023