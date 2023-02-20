В сборной России по санному спорту назвали главную проблему отстранения

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов считает, что отстранение россиян от международных стартов негативно скажется на молодых спортсменах, так как они не смогут получить опыт спуска на зарубежных трассах.

«Мы совершили огромное количество спусков на домашней трассе в Сочи, и она у нас одна. Сейчас мы не можем кататься на зарубежных трассах. И если опытные спортсмены могут относительно безболезненно провести сезон, выступая только дома, то для молодых саночников это негативный момент. Им очень важно иметь возможность выступать на разных трассах, чтобы наработать опыт», — приводит слова Чудинова ТАСС.

Международная федерация санного спорта (FIL) перед началом сезона приняла решение отстранить российских саночников от международных соревнований.