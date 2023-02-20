Около 30 стран направили в МОК возражение по поводу допуска россиян на Олимпиаду

Около 30 стран, в числе которых США, Канада, Великобритания, Германия и Франция, направили письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с призывом объяснить определение нейтралитета по отношению к спортсменам из России и Беларуси. По их мнению, пока детали по данному вопросу не разъяснены, россиян и белорусов не стоит допускать к участию в международных соревнованиях. Об этом сообщает Associated Press.

«У нас сохраняется обеспокоенность по поводу того, насколько допустимо участие спортсменов из России и Беларуси в олимпийских соревнованиях в нейтральном статусе с условием МОК не идентифицировать себя с конкретной страной в ситуации, когда они получают прямую финансовую поддержку от своих стран, в отличие, например, от профессиональных теннисистов. Прочные связи между российскими спортсменами и российскими вооружёнными силами также вызывают нашу обеспокоенность. Наша общая позиция всегда заключалась в недопустимости дискриминации по национальному признаку, но указанные обеспокоенности необходимо разрешить в рамках МОК.

Пока эти краеугольные вопросы не прояснены, а ясность и конкретные детали по реализации принципа нейтралитета отсутствуют, мы не согласны с допуском спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям», — говорится в письме.