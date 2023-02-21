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У российских гимнастов сохраняется возможность заявиться на чемпионат Европы до 21 марта

У российских гимнастов сохраняется возможность заявиться на чемпионат Европы до 21 марта
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В пресс-службе Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) ответили на вопрос, есть ли у россиян и белорусов шанс выступить на чемпионате Европы в случае, если Международная федерация гимнастики (FIG) примет решение допустить их на турниры под своей эгидой.

«Согласно нашим правилам изменения в окончательные заявки могут быть внесены до жеребьёвки, которая запланирована на 21 марта 2023 года», — передаёт ТАСС ответ пресс-службы European Gymnastics.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдёт в Анталье (Турция) с 11 по 16 апреля. С 1 по 2 марта пройдёт заседание исполкома FIG, на котором планируется рассмотреть вопрос о возможности возвращения российских и белорусских спортсменов на международные старты в нейтральном статусе.

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Источник: ТАСС

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