МОК сделал уточнения, касающиеся нейтрального статуса для допуска россиян на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) дал некоторые разъяснения о нейтральном статусе, который обсуждается для возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, подчеркнув, что речь об Олимпиаде-2024 пока не идёт.
«Решение об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже не принято. Обсуждаемая тема касается их участия в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне. Ни в одном из документов, опубликованных МОК, вы не найдёте упоминания об ОИ-2024.
Могут ли потенциально российские и белорусские спортсмены быть на ОИ-2024? Мы не можем строить догадки по этому вопросу, даже не зная, будет ли сделан первый шаг. Но одно совершенно ясно: мы не говорим о российских или белорусских спортсменах, мы говорим о нейтральных спортсменах, соблюдающих строгие условия, которые мы установили, включая отсутствие какой-либо идентификации с их страной и НОК и полное соблюдение антидопинговых правил.
Как термин «нейтральные и индивидуальные» может применяться к командным видам спорта? Это является частью обсуждений на этапе изучения. Однако ясно то, что нейтральные спортсмены не могут ассоциировать себя с флагом, гимном, цветами или какой-либо идентификацией своих стран и НОК.
Каковы критерии для определения, активно ли российский или белорусский спортсмен поддерживает СВО? Сейчас ведётся разработка первичной концепции условий участия. Решение не принято. Как могут выглядеть детали, предстоит проработать и принять решение. На данном этапе преждевременно пытаться ответить на этот вопрос», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МОК.
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