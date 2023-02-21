МОК отреагировал на резолюцию Европарламента против допуска россиян на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на резолюцию Европарламента, осудившего решение МОК допустить российских и белорусских спортсменов к олимпийской квалификации под нейтральным флагом.

«Во-первых, следует уточнить, что нет решения МОК «разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в квалификации на Олимпийские игры в Париже 2024 года». Рассматривается основная концепция условий участия. Решение не принято.

К сожалению, Европарламент не принимает во внимание и не учитывает серьёзную озабоченность, выраженную двумя специальными докладчиками Совета ООН по правам человека. Требование Европарламента о «многогранной изоляции» всех россиян и белорусов явно противоречит этому заявлению.

Декларация Европарламента также явно противоречит автономии спортивных организаций, которая является неотъемлемой частью европейской спортивной модели и основополагающим принципом, который неоднократно признавался институтами ЕС, в том числе в резолюции Европарламента от 23 ноября 2021 года о спортивной политике ЕС.

Кроме того, декларация находится в явном противоречии с объединяющей миротворческой миссией Олимпийских игр и Олимпийской хартией, неоднократно одобренной Европейским союзом и его государствами-членами», — говорится в заявлении на сайте МОК.

Напомним, что в заявлении специальных докладчиков Совета ООН по правам человека говорится о том, что олимпийское сообщество обязано соблюдать Олимпийскую хартию и международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию.