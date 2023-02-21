МОК отреагировал на резолюцию Европарламента против допуска россиян на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на резолюцию Европарламента, осудившего решение МОК допустить российских и белорусских спортсменов к олимпийской квалификации под нейтральным флагом.
«Во-первых, следует уточнить, что нет решения МОК «разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в квалификации на Олимпийские игры в Париже 2024 года». Рассматривается основная концепция условий участия. Решение не принято.
К сожалению, Европарламент не принимает во внимание и не учитывает серьёзную озабоченность, выраженную двумя специальными докладчиками Совета ООН по правам человека. Требование Европарламента о «многогранной изоляции» всех россиян и белорусов явно противоречит этому заявлению.
Декларация Европарламента также явно противоречит автономии спортивных организаций, которая является неотъемлемой частью европейской спортивной модели и основополагающим принципом, который неоднократно признавался институтами ЕС, в том числе в резолюции Европарламента от 23 ноября 2021 года о спортивной политике ЕС.
Кроме того, декларация находится в явном противоречии с объединяющей миротворческой миссией Олимпийских игр и Олимпийской хартией, неоднократно одобренной Европейским союзом и его государствами-членами», — говорится в заявлении на сайте МОК.
Напомним, что в заявлении специальных докладчиков Совета ООН по правам человека говорится о том, что олимпийское сообщество обязано соблюдать Олимпийскую хартию и международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию.
- 21 февраля 2023
-
15:08
-
14:45
-
14:35
-
11:00
-
10:55
-
09:55
-
09:53
-
00:44
- 20 февраля 2023
-
23:04
-
18:45
-
17:45
-
16:58
-
16:48
-
15:45
-
15:38
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:15
-
06:18
- 19 февраля 2023
-
23:48
-
20:50
-
19:51
-
13:51
-
10:36
-
02:36
-
00:24
- 18 февраля 2023
-
23:44
-
21:24
-
20:37
-
18:04