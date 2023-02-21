МОК напомнил министрам 30 стран принципы нейтралитета для допуска россиян на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на заявление министров и высокопоставленных представителей “коллективной группы наций”, которые попросили внести больше ясности в предполагаемый нейтралитет российских и белорусских спортсменов, в случае их допуска на международные соревнования.

МОК повторил ранее изложенные принципы нейтралитета: спортсмены не представляют свою страну, а также не замечены в активной поддержке СВО и соблюдают антидопинговый кодекс.

«МОК принимает к сведению заявление министров и высокопоставленных представителей “коллективной группы наций”, опубликованное в понедельник, 20 февраля 2023 года. Мы приветствуем признание независимости спорта, особенно от имени НОК соответствующих стран.

МОК высоко оценивает конструктивные вопросы относительно определения нейтральности спортсменов с российским или белорусским паспортом, отмечая при этом, что явные опасения в области прав человека, выраженные двумя Специальными докладчиками Совета ООН по правам человека, не были затронуты в заявлении.

В декабре прошлого года лидеры всех заинтересованных сторон Олимпийского движения рассмотрели эти проблемы в области прав человека и установили общие принципы такого нейтралитета. С тех пор продолжаются подробные консультации с этими заинтересованными сторонами с целью более детального определения этих принципов. В этом контексте конструктивные вопросы, изложенные в заявлении, будут приняты во внимание должным образом», — говорится в заявлении на официальном сайте МОК.

Напомним, что в заявлении специальных докладчиков Совета ООН по правам человека говорится о том, что олимпийское сообщество обязано соблюдать Олимпийскую хартию и международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию.