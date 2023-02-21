Российские штангистки, приехавшие на турнир в Иране, получат хиджабы в аэропорту

В департаменте международных отношений Федерации тяжёлой атлетики Ирана сообщили, что российские участницы турнира по тяжёлой атлетике сразу после прилёта в аэропорт получат обязательные для ношения женщинами в этой стране хиджабы.

«Турнир Noruzgah Olympiad пройдёт в Иране с 10 по 14 марта, в нём примут участие только женщины. Россия прислала заявку на четырёх спортсменок. Как указано в инструкции, ношение хиджаба обязательно, мы предоставим его в аэропорту», — приводит слова представителя департамента международных отношений Федерации тяжёлой атлетики Ирана ТАСС.

МОК в согласовании с международными федерациями видов спорта рассматривает возвращение россиян на международные соревнования в нейтральном статусе.