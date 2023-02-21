Александр Тихонов призвал Европарламент не вмешиваться в спорт

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал Европейский парламент не вмешиваться в спорт.

«Всеми вопросами должны заниматься профессионалы. Что касается Европарламента, собралась кучка отмороженных людей. Разве нормально совать нос туда, куда они не понимают? Европарламенту давно пора заткнуться и отойти от спорта. Я хорошо знаю Томаса Баха. Он пытается нейтрализовать спорт от всей политики. Европарламент не понимает, что спорт приносит людям радость», — приводит слова Тихонова «РИА Новости Спорт».

Европарламент 18 февраля проголосовал за резолюцию, в которой осуждается решение Международного олимпийского комитета о рассмотрении возможности допуска российских и белорусских спортсменов до квалификации Олимпийских игр 2024 года под нейтральным флагом.