Александр Тихонов призвал Европарламент не вмешиваться в спорт

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал Европейский парламент не вмешиваться в спорт.
«Всеми вопросами должны заниматься профессионалы. Что касается Европарламента, собралась кучка отмороженных людей. Разве нормально совать нос туда, куда они не понимают? Европарламенту давно пора заткнуться и отойти от спорта. Я хорошо знаю Томаса Баха. Он пытается нейтрализовать спорт от всей политики. Европарламент не понимает, что спорт приносит людям радость», — приводит слова Тихонова «РИА Новости Спорт».
Европарламент 18 февраля проголосовал за резолюцию, в которой осуждается решение Международного олимпийского комитета о рассмотрении возможности допуска российских и белорусских спортсменов до квалификации Олимпийских игр 2024 года под нейтральным флагом.
- 21 февраля 2023
-
17:02
-
16:25
-
15:37
-
15:08
-
14:45
-
14:35
-
11:00
-
10:55
-
09:55
-
09:53
-
00:44
- 20 февраля 2023
-
23:04
-
18:45
-
17:45
-
16:58
-
16:48
-
15:45
-
15:38
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:15
-
06:18
- 19 февраля 2023
-
23:48
-
20:50
-
19:51
-
13:51
-
10:36
-
02:36
-
00:24
- 18 февраля 2023
-
23:44