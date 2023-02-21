В Шведской спортивной конфедерации не исключили бойкот турниров в случае допуска россиян

Председатель Шведской спортивной конфедерации Бьорн Эрикссон не исключил бойкот соревнований в случае допуска на них российских спортсменов.
Опрос шведского СМИ показал, что 56% опрошенных выступают за то, чтобы Швеция бойкотировала турниры, если Россия будет допущена к участию. Бьорн Эрикссон прокомментировал этот опрос.
«Вполне естественно, что много людей реагируют таким образом. Я против допуска россиян. И мы сделали совместное заявление Северных стран, в котором национальные спортивные федерации Северных стран и Олимпийские комитеты заявили, что мы считаем это неправильным.
Мы считаем, что МОК ошибается в своих рекомендациях. Но если получится, что Россию допустят к Олимпийским играм, то, наверное, мы будем вынуждены участвовать», — приводит слова Эрикссона SVT.
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