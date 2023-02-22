Федерация шахмат России получила разрешение ФИДЕ на переход из Европы в Азию

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) своим решением разрешил Федерация шахмат России (ФШР) перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ), сообщает пресс-служба ФШР.

Об этом шаге впервые было заявлено наблюдательным советом ФШР ещё 14 апреля 2022 года, но сначала возможность перехода изучала Конституционная комиссия ФИДЕ, а затем необходимо было получить разрешение Совета ФИДЕ.

Теперь процесс перехода может завершиться на Континентальной ассамблее АШФ. Решение о переходе примут делегаты саммита АШФ 28 февраля. Делегацию ФШР на саммите в Абу-Даби возглавит глава организации Андрей Филатов.

В настоящий момент в АШФ входят шахматные федерации 54 стран. Среди них – сильнейшие шахматные державы мира, такие как Китай, Индия, Узбекистан и другие. Россия является страной, 77 процентов территории которой находится в Азии, а 23 – в Европе.