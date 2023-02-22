Срок подачи заявок на участие в Азиатских играх — 2023 завершится 15 марта

Олимпийский совет Азии назвал сроки подачи заявок на участие спортсменов в летних Азиатских играх 2023 года в Китае.
Национальные олимпийские комитеты, планирующие участие своих спортсменов в летних Азиатских играх 2023 года в Китае, должны до 15 марта отправить заявки в оргкомитет соревнований, соообщает пресс-служба Олимпийского комитета Азии.
Срок приема заявок на участие команд в Азиатских играх стартовал 1 февраля. С 1 июня до 15 июля необходимо будет предоставить списки предполагаемых участников соревнований. Жеребьёвка турниров в командных видах спорта пройдёт в конце июля.
26 января Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в Азиатских играх.
Азиатские игры пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.
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