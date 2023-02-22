Российским шахматистам разрешат менять спортивное гражданство без ожидания

Российские шахматисты, решившие сменить спортивное гражданство после перехода Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ), смогут начать представлять европейскую национальную федерацию на следующий день после подачи заявки.

Для перехода российских спортсменов в любую европейскую федерацию с 1 марта 2022 года по 31 августа 2023 года будет отменён стандартный срок ожидания. Также российские шахматисты освобождаются от уплаты организационных сборов за переход. Шахматисты будут иметь право представлять новую федерацию во всех официальных индивидуальных турнирах Международной шахматной федерации (ФИДЕ) со следующего дня после подачи заявки без каких-либо ограничений при условии соблюдения всех остальных пунктов перехода, кроме оплаты взносов. Об этом сообщается в резолюции, опубликованной на сайте FIDE.

Ранее Совет ФИДЕ разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.