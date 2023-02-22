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«Концерт, не имеющий милитаристского подтекста». Винер ответила на домыслы иностранных СМИ

«Концерт, не имеющий милитаристского подтекста». Винер ответила на домыслы иностранных СМИ
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер опровергла сообщения украинских СМИ и портала Inside The Games о том, что готовит парад к годовщине начала спецоперации.

Такой вывод издания сделали на основе кадров репетиции гала-концерта ко Дню защитника Отечества, который пройдёт сегодня, 22 февраля, во дворце имени Ирины Винер-Усмановой. На видео одетые в парадную военную форму юноши и девушки маршируют под известную песню времён Великой отечественной войны 1941-1945 годов.

«Мы уже много лет делаем гала-концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества. В прошлом году тоже его проводили, 21 февраля, когда понятия не имели о начале СВО. В этом году ничего не изменилось — концерт будет посвящен Дню защитника Отечества, как и раньше. Всегда приглашаем на него будущих защитников — суворовцев, девушек из «Пансиона воспитанниц министерства обороны России».

Конечно, на площадке выступят наши гимнастки. Будут представлены почти все регионы страны — Красноярск, Сахалин, Ульяновск, Новосибирск, Рязань, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва и многие другие. Привезли 300 лучших гимнасток и гимнастов, в том числе смешанные пары, запланированы выступления акробатов и танцоров брейкданска. Словом, совершенно мирный праздничный концерт, не имеющий никакого милитаристского подтекста», — приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».

Кроме звёзд сборной России по художественной гимнастике, в шоу выступят Государственный Кремлевский оркестр, ансамбль Елисеева, а также группа Kvatro.

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