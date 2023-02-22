Олимпийский комитет Австралии выступает за допуск россиян на международные турниры

Министр спорта Австралии Аника Уэллс поддержала решение Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотреть возможность возвращения российских спортсменов на международные турниры.

«Это очень сложный вопрос. МОК обладает мандатом на то, чтобы объединить мир путём проведения мирных соревнований. Спорт дарит всем нам надежду.

Олимпийский комитет Австралии поддерживает позицию Международного олимпийского комитета. Роль спорта заключается в том, чтобы объединять мир и помогать гармонии, а не наказывать отдельных спортсменов за действия правительств. Мы не можем дискриминировать спортсменов на основании действий их правительств или на основании их паспортов», — приводит слова Уэллс The Guardian.