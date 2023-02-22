Российские спортсмены приглашены к участию в латиноамериканских Играх АЛБА

Российские спортсмены приглашены к участию в Играх стран Боливарианского альянса, которые пройдут в период с 21 по 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта.

Министр спорта России Олег Матыцин провёл рабочую встречу с министром народной власти по делам молодёжи и спорта Венесуэлы, вице-президентом по вопросам развития общественного и территориального развития Мервином Энрике Мальдонадо Урданета. В ходе встречи спортсмены из России были приглашены на соревнования.

«Не сомневаюсь, что Игры АЛБА с российским участием придадут новый импульс динамичному развитию спортивного взаимодействия между нашими странами», — заявил Олег Матыцин.

V Боливарианские Игры включают в себя соревнования по 35 видам спорта, ожидается участие порядка 3500 спортсменов из 11 стран. В 2023 году впервые Игры пройдут в открытом формате с приглашением российской сборной.