Глава ФФР Мамедов: ОИ нам интереснее, чем турнир только со странами ШОС, БРИКС и СНГ

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов оценил предложение главы Федерации художественной гимнастики Ирины Виннер о создании альтернативы Олимпийским играм с участниками из стран ШОС, БРИКС, СНГ.
«Тут нужно смотреть, в каком виде спорта. Если говорить конкретно про нас, то Олимпийские игры с участием всех стран будут интереснее, чем турнир только с представителями ШОС, БРИКС и СНГ.
Конечно, можно создать альтернативу Олимпиаде. И в нашей истории это уже было. Вместо Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе был турнир «Дружба-84». Но сравнивать победителей «Дружбы» и тех, кто завоевал олимпийские медали, наверное, тяжело. Победителей «Дружбы» мало кто помнит, немногие знают, что проводились эти соревнования», — приводит слова Мамедова Metaratings.ru.
- 22 февраля 2023
-
22:37
-
22:23
-
20:52
-
17:49
-
15:26
-
14:17
-
13:51
-
11:37
-
10:10
-
09:16
- 21 февраля 2023
-
21:12
-
19:38
-
17:02
-
16:25
-
15:37
-
15:08
-
14:45
-
14:35
-
11:00
-
10:55
-
09:55
-
09:53
-
00:44
- 20 февраля 2023
-
23:04
-
18:45
-
17:45
-
16:58
-
16:48
-
15:45
-
15:38
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40