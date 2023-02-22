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Глава ФФР Мамедов: ОИ нам интереснее, чем турнир только со странами ШОС, БРИКС и СНГ

Глава ФФР Мамедов: ОИ нам интереснее, чем турнир только со странами ШОС, БРИКС и СНГ
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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов оценил предложение главы Федерации художественной гимнастики Ирины Виннер о создании альтернативы Олимпийским играм с участниками из стран ШОС, БРИКС, СНГ.

«Тут нужно смотреть, в каком виде спорта. Если говорить конкретно про нас, то Олимпийские игры с участием всех стран будут интереснее, чем турнир только с представителями ШОС, БРИКС и СНГ.

Конечно, можно создать альтернативу Олимпиаде. И в нашей истории это уже было. Вместо Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе был турнир «Дружба-84». Но сравнивать победителей «Дружбы» и тех, кто завоевал олимпийские медали, наверное, тяжело. Победителей «Дружбы» мало кто помнит, немногие знают, что проводились эти соревнования», — приводит слова Мамедова Metaratings.ru.

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