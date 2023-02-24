Гандболистки ЦСКА досрочно выиграли предварительный этап Суперлиги

Завершились три матча чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. Московский ЦСКА на выезде обыграл «Ростов-Дон» со счётом 31:26. ЦСКА выиграл 30-й матч подряд и досрочно стал победителем предварительного этапа Суперлиги. Занимающий второе место «Ростов-Дон» за семь туров до окончания регулярного чемпионата отстаёт от команды Ольги Акопян на 15 очков.
В сегодняшнем матче самой результативной у ЦСКА была Елена Михайличенко, забившая восемь мячей. В составе «Ростов-Дона» девять раз отличилась Милана Таженова.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. Группа А
«Лада» (Тольятти) — «Кубань» (Краснодар) — 30:31 (14:15).
«Ростов-Дон» — ЦСКА (Москва) — 26:31 (14:16).
«Астраханочка» — «Динамо-Синара» — 29:26 (12:12).
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