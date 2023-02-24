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Ян Непомнящий пол-очка уступает лидеру перед заключительным туром WR Chess Masters

Ян Непомнящий пол-очка уступает лидеру перед заключительным туром WR Chess Masters
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В Дюссельдорфе завершились партии 8-го тура супертурнира WR Chess Masters. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Рамешбабу Прагнанандхой, а Андрей Есипенко разошёлся миром с Левоном Ароняном.

Перед заключительным туром лидерство на турнире сохраняют Аронян и Доммараджу, в активе которых по пять очков. Непомнящий отстаёт на пол-очка.

Результаты партий 8-го тура

Андрей Есипенко – Левон Аронян 0,5:0,5
Гукеш Доммараджу – Ян-Кшиштоф Дуда 0,5:0,5
Ян Непомнящий – Рамешбабу Прагнанандха 0,5:0,5
Уэсли Со – Винсент Каймер 0:1
Аниш Гири – Нодирбек Абдусатторов 0,5:0,5

Положение после 8-го тура

1-2. Левон Аронян, Гукеш Доммараджу – по 5.
3. Ян Непомнящий – 4,5.
4-5. Винсент Каймер, Уэсли Со – по 4.
6-10. Аниш Гири, Андрей Есипенко, Нодирбек Абдусатторов, Ян-Кшиштоф Дуда, Рамешбабу Прагнанандха — по 3,5.

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