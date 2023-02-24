Ян Непомнящий пол-очка уступает лидеру перед заключительным туром WR Chess Masters

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Дюссельдорфе завершились партии 8-го тура супертурнира WR Chess Masters. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Рамешбабу Прагнанандхой, а Андрей Есипенко разошёлся миром с Левоном Ароняном.

Перед заключительным туром лидерство на турнире сохраняют Аронян и Доммараджу, в активе которых по пять очков. Непомнящий отстаёт на пол-очка.

Результаты партий 8-го тура

Андрей Есипенко – Левон Аронян 0,5:0,5

Гукеш Доммараджу – Ян-Кшиштоф Дуда 0,5:0,5

Ян Непомнящий – Рамешбабу Прагнанандха 0,5:0,5

Уэсли Со – Винсент Каймер 0:1

Аниш Гири – Нодирбек Абдусатторов 0,5:0,5

Положение после 8-го тура

1-2. Левон Аронян, Гукеш Доммараджу – по 5.

3. Ян Непомнящий – 4,5.

4-5. Винсент Каймер, Уэсли Со – по 4.

6-10. Аниш Гири, Андрей Есипенко, Нодирбек Абдусатторов, Ян-Кшиштоф Дуда, Рамешбабу Прагнанандха — по 3,5.