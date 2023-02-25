Опубликована декларация шести стран против возвращения спортсменов из России и Беларуси

Министры спорта Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии обнародовали совместную декларацию, в которой настаивают на том, что российским и белорусским спортсменам нельзя разрешать вернуться к международным соревнованиям.

«Учитывая, что на международном форуме продолжается дискуссия по санкциям против России и Беларуси в сфере спорта, мы как представители соседних стран больше других обязаны отстаивать позицию недопуска России и Беларуси к участию в международных спортивных соревнованиях в любой форме.

Благодаря нашему историческому опыту мы глубоко убеждены, что ослабление запрета, применённого год назад, было бы неправильным сигналом.

Сейчас украинское спортивное сообщество как никогда заслуживает дальнейшей объединённой поддержки. Мы с удивлением и возмущением получили заявление Международного олимпийского комитета от 25 января этого года, в котором содержались положения, открывающие спортсменам из России и Беларуси возможность вернуться на международные спортивные арены, в том числе для участия в следующих Олимпийских играх.

Учитывая происходящее, мы считаем предложение МОК ужасным», — цитирует их заявление Іnside the Games.