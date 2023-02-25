Опубликована декларация шести стран против возвращения спортсменов из России и Беларуси

Министры спорта Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии обнародовали совместную декларацию, в которой настаивают на том, что российским и белорусским спортсменам нельзя разрешать вернуться к международным соревнованиям.
«Учитывая, что на международном форуме продолжается дискуссия по санкциям против России и Беларуси в сфере спорта, мы как представители соседних стран больше других обязаны отстаивать позицию недопуска России и Беларуси к участию в международных спортивных соревнованиях в любой форме.
Благодаря нашему историческому опыту мы глубоко убеждены, что ослабление запрета, применённого год назад, было бы неправильным сигналом.
Сейчас украинское спортивное сообщество как никогда заслуживает дальнейшей объединённой поддержки. Мы с удивлением и возмущением получили заявление Международного олимпийского комитета от 25 января этого года, в котором содержались положения, открывающие спортсменам из России и Беларуси возможность вернуться на международные спортивные арены, в том числе для участия в следующих Олимпийских играх.
Учитывая происходящее, мы считаем предложение МОК ужасным», — цитирует их заявление Іnside the Games.
- 25 февраля 2023
-
08:10
-
07:41
-
03:29
- 24 февраля 2023
-
21:22
-
19:59
-
17:59
-
16:25
- 23 февраля 2023
-
23:50
-
20:44
-
10:24
- 22 февраля 2023
-
23:33
-
22:37
-
22:23
-
20:52
-
17:49
-
15:26
-
14:17
-
13:51
-
11:37
-
10:10
-
09:16
- 21 февраля 2023
-
21:12
-
19:38
-
17:02
-
16:25
-
15:37
-
15:08
-
14:45
-
14:35
-
11:00
-
10:55
-
09:55
-
09:53
-
00:44
- 20 февраля 2023
-
23:04