Министр спорта России Олег Матыцин включён в санкционный список США

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Госдепартамент США опубликовал очередной санкционных список, в который вошёл глава Министерства спорта России Олег Матыцин, сообщает официальный сайт ведомста.

Помимо Матыцина под американские санкции попал ряд других российских министров и руководителей различных ведомств. Санкции также коснулись банковской и торговой отраслей, а также аэрокосмической и промышленной отраслей.

Напомним, Олег Матыцин был назначен на пост министра спорта Российской Федерации 21 января 2020 года.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о готовности рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. Некоторые страны пригрозили бойкотом Олимпиады в случае вынесения данного решения.