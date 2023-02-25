Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Министр спорта России Олег Матыцин включён в санкционный список США

Министр спорта России Олег Матыцин включён в санкционный список США
Аудио-версия:
Комментарии

Госдепартамент США опубликовал очередной санкционных список, в который вошёл глава Министерства спорта России Олег Матыцин, сообщает официальный сайт ведомста.

Помимо Матыцина под американские санкции попал ряд других российских министров и руководителей различных ведомств. Санкции также коснулись банковской и торговой отраслей, а также аэрокосмической и промышленной отраслей.

Напомним, Олег Матыцин был назначен на пост министра спорта Российской Федерации 21 января 2020 года.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о готовности рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры — 2024 в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. Некоторые страны пригрозили бойкотом Олимпиады в случае вынесения данного решения.

Новость по теме
Опубликована декларация шести стран против возвращения спортсменов из России и Беларуси
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023