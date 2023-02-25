«КПРФ» впервые в истории вышел в финал Кубка России по мини-футболу

В Екатеринбурге завершился первый полуфинал «Финала четырёх» Кубка России по мини-футболу. Московский «КПРФ» в серии послематчевых пенальти одолел «Газпром-Югра». В основное время «КПРФ» вёл в счёте, но югорской команде удалось перевести встречу в овертайм – 3:3. В дополнительное время мячей не было забито, а в серии послематчевых пенальти точнее была столичная команда. Два удара «Газпрома-Югра» вытащил вратарь москвичей Дмитрий Путилов.

«КПРФ» впервые в своей истории вышел в финал Кубка России. Матч состоится завтра, соперником будет победитель полуфинала «Синара» — «Норильский никель».

Мини-футбол. Кубок России. Полуфинал

«Газпром-Югра» (Югорск) — «КПРФ» (Москва) – 3:4 (1:2, 2:1, 0:0, пен. – 2:4)

Голы: Асадов (в свои ворота), 24, Шистеров, 27, Шведко – Денер, 11, Абрамович, 23, Шведко, 39.