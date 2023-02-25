Не менее 19 спортсменов пострадали в результате взрывов во время забега в Камеруне

Не менее 19 спортсменов пострадали в результате серии взрывов во время международного забега Mount Cameroon Race of Hope («Забег надежды») в западной части Камеруна, сообщает Reuters.
В общей сложности 529 спортсменов бежали на самую высокую гору в Западной и Центральной Африке. Взрывы прогремели одновременно в трёх местах рано утром в субботу, 25 февраля, всего через несколько минут после начала забега в Буэа — главном городе региона.
Полиция связывает происшествие в англоязычном районе Камеруна с действиями сепаратистов, которые стремятся создать независимое государство. Ответственность за серию взрывов уже взяла на себя одна из местных сепаратистских группировок.
«Забег надежды» в гору впервые был проведён в Камеруне в 1995 году. Его дистанция составляет 38 км.
- 25 февраля 2023
-
19:37
-
18:37
-
17:14
-
14:59
-
12:30
-
08:10
-
07:41
-
03:29
- 24 февраля 2023
-
21:22
-
19:59
-
17:59
-
16:25
- 23 февраля 2023
-
23:50
-
20:44
-
10:24
- 22 февраля 2023
-
23:33
-
22:37
-
22:23
-
20:52
-
17:49
-
15:26
-
14:17
-
13:51
-
11:37
-
10:10
-
09:16
- 21 февраля 2023
-
21:12
-
19:38
-
17:02
-
16:25
-
15:37
-
15:08
-
14:45
-
14:35
-
11:00