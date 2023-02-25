Не менее 19 спортсменов пострадали в результате взрывов во время забега в Камеруне

Не менее 19 спортсменов пострадали в результате серии взрывов во время международного забега Mount Cameroon Race of Hope («Забег надежды») в западной части Камеруна, сообщает Reuters.

В общей сложности 529 спортсменов бежали на самую высокую гору в Западной и Центральной Африке. Взрывы прогремели одновременно в трёх местах рано утром в субботу, 25 февраля, всего через несколько минут после начала забега в Буэа — главном городе региона.

Полиция связывает происшествие в англоязычном районе Камеруна с действиями сепаратистов, которые стремятся создать независимое государство. Ответственность за серию взрывов уже взяла на себя одна из местных сепаратистских группировок.

«Забег надежды» в гору впервые был проведён в Камеруне в 1995 году. Его дистанция составляет 38 км.