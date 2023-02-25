Волейболистки «Протона» на тай-брейке одолели лидера Суперлиги

Завершились два матча чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Обе встречи 21-го тура предварительного этапа соревнований закончились на тай-брейке.
Саратовский «Протон» на своей площадке нанёс поражение лидеру соревнований, московскому «Динамо», со счётом 3:2 (20:25, 27:25, 27:25, 27:29, 15:11). Казанское «Динамо-Ак Барс» на выезде обыграло «Тулицу» — 3:2 (18:25, 25:14, 22:25, 25:14, 15:7).
«Динамо» с 18 победами сохраняет лидерство в турнире. «Динамо-Ак Барс» с 16 победами располагается на третьей позиции. «Протон» — шестой, «Тулица» — седьмая.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. 21-й тур
«Протон» (Саратов) – «Динамо» (Москва) — 3:2 (20:25, 27:25, 27:25, 27:29, 15:11).
«Тулица» (Тульская обл.) – «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 2:3 (25:18, 14:25, 25:22, 14:25, 7:15).
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