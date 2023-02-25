«Синара» стала соперником «КПРФ» в финале Кубка России по мини-футболу

В Екатеринбурге завершился второй полуфинал «Финала четырёх» Кубка России по мини-футболу. «Синара» уверенно обыграла «Норильский никель» со счётом 4:1. Голы в составе екатеринбургской команды забили Григорий Валеев, Сергей Абрамов, Егор Иванов и Дмитрий Прудников. Ответный мяч на счету Энрике Нандо.

В финале Кубка России «Синара» сыграет с московским «КПРФ», который в своём полуфинале в серии послематчевых пенальти одолел «Газпром-Югра». Матч за главный трофей состоится завтра, 26 февраля, в 17:00 мск. Ранее, в 12:00 мск, бронзу разыграют «Газпром-Югра» и «Норильский никель».

Мини-футбол. Кубок России. Полуфинал

«Синара» (Екатеринбург) – «Норильский никель» — 4:1 (3:0).

Голы: Валеев, 7, Абрамов, 13, Иванов, 22, Прудников, 43 – Нандо, 30.