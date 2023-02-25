Волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга уступили «Кузбассу» в Суперлиге

Завершились три матча чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
В центральном матче игрового дня кемеровский «Кузбасс» на своей площадке нанёс поражение санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 3:1 (23:25, 25:23, 25:17, 25:21). «Кузбасс» с 15 победами в 25 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице, «Зенит» с 20 победами – третий.
Новосибирский «Локомотив» на выезде нанёс поражение нижегородскому АСКу со счётом 3:1 (25:20, 22:25, 25:16, 25:18) и располагается на четвёртой позиции.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 25-й тур
«Енисей» (Красноярск) – «Строитель» (Минск) — 3:1 (28:30, 25:14, 25:21, 25:22).
АСК (Нижний Новгород) – «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (20:25, 25:22, 16:25, 18:25).
«Кузбасс» (Кемерово) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (23:25, 25:23, 25:17, 25:21)
- 25 февраля 2023
-
20:34
-
20:19
-
19:57
-
19:37
-
18:37
-
17:14
-
14:59
-
12:30
-
08:10
-
07:41
-
03:29
- 24 февраля 2023
-
21:22
-
19:59
-
17:59
-
16:25
- 23 февраля 2023
-
23:50
-
20:44
-
10:24
- 22 февраля 2023
-
23:33
-
22:37
-
22:23
-
20:52
-
17:49
-
15:26
-
14:17
-
13:51
-
11:37
-
10:10
-
09:16
- 21 февраля 2023
-
21:12
-
19:38
-
17:02
-
16:25
-
15:37
-
15:08