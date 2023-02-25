Волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга уступили «Кузбассу» в Суперлиге

Завершились три матча чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

В центральном матче игрового дня кемеровский «Кузбасс» на своей площадке нанёс поражение санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 3:1 (23:25, 25:23, 25:17, 25:21). «Кузбасс» с 15 победами в 25 матчах занимает седьмое место в турнирной таблице, «Зенит» с 20 победами – третий.

Новосибирский «Локомотив» на выезде нанёс поражение нижегородскому АСКу со счётом 3:1 (25:20, 22:25, 25:16, 25:18) и располагается на четвёртой позиции.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 25-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Строитель» (Минск) — 3:1 (28:30, 25:14, 25:21, 25:22).

АСК (Нижний Новгород) – «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (20:25, 25:22, 16:25, 18:25).

«Кузбасс» (Кемерово) – «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (23:25, 25:23, 25:17, 25:21)