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Швед Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Швед Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом
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Олимпийский чемпион 2020 года, чемпион мира в прыжках с шестом, швед Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд.

Это произошло на турнире Мирового тура в помещении во французском Клермоне. Спортсмен продемонстрировал результат в 6,22 метра. Он превзошёл собственное достижение, установленное на чемпионате мира в Юджине (США) в июле прошлого года, на один сантиметр.

Примечательно, что ранее лучшим результатом Дюплантиса на турнирах в помещениях была высота в 6 метров 20 сантиметров.

В 2022 году Дюплантис трижды побил свой мировой рекорд в прыжках с шестом и завоевал титулы чемпиона мира в помещении и на открытом воздухе, а также титулы Бриллиантовой лиги. World Athletics во второй раз за три года признавала его «Спортсменом года».

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