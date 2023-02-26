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47-летняя Чусовитина завоевала бронзу на 1-м этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина завоевала бронзу в опорном прыжке на первом этапе Кубка мира, который проходит в Котбусе (Германия) с 23 по 26 февраля.

Чусовитина исполнила два прыжка с базовой стоимостью в 4,4 балла. За исполнение первого (цукахара с винтом бланжом) Оксана получила от судей 8,566, общая оценка составила 12,866, второго (переворот бланж с винтом) 8,766 балла, общая оценка составила 13,166.

Золото в соревнованиях завоевала итальянка Манила Эспозито (13,233 балла), второй стала Руби Эван из Германии (13,183 балла).

Соревнования в Котбусе открыли международный сезон по спортивной гимнастике. Также этапы пройдут в Дохе, Баку и Каире. Российские гимнасты от турниров отстранены.