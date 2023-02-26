«Синара» выиграла «Финал четырёх» Кубка России, в финале одолев «КПРФ»

В Екатеринбурге завершился главный матч «Финала четырёх» Кубка России по мини-футболу. В финале «Синара» оказалась сильнее «КПРФ» со счётом 5:3.
«КПРФ» с самого начала встречи захватил преимущество, дважды поразив ворота соперника. «Синара» отыграла один мяч, однако затем пропустила снова. В начале второго тайма «КПРФ» не реализовал пенальти.
Победители матча за 43 секунды до конца основного времени сравняли счёт — 3:3. В овертайме «Синара» отличилась ещё раз и лидировала с преимуществом в один мяч. За пять секунд до конца дополнительного времени мяч попал в руку одному из игроков екатеринбургской команды, однако реакции от судьи встречи не последовало. После этого игроки «Синары» забили ещё раз и установили окончательный счёт на табло — 5:3.
Мини-футбол. Кубок России. Финал
«Синара» (Екатеринбург) – «КПРФ» — 5:3 (после д.в.) (3:3).
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