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«Есть Магнус и все остальные». Исполнительный директор ФШР — о лучшем шахматисте мира

«Есть Магнус и все остальные». Исполнительный директор ФШР — о лучшем шахматисте мира
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Новый исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв назвал чемпиона мира Магнуса Карлсена из Норвегии сильнейшим шахматистом в мире.

«Если абстрагироваться от всего и смотреть только на спортивные результаты, то очевидно: Магнус выигрывает всё. По крайней мере, в прошлом году так было. Ну и отрыв в рейтинге говорит за себя. Всё-таки это достаточно объективный показатель. В рейтинг-листе сейчас есть номер один – это Магнус, а есть все остальные. Причём Магнус же играет в турнирах постоянно, в отличие, например, от экс-чемпионки мира Хоу Ифань, которая создала большую разницу в рейтинге, но уже давно не выступает в турнирах, а всё равно держится на первом месте. Если представить себе, что Магнус сейчас играть прекратит, полагаю, догнать его всё равно будет очень сложно», — сказал Ткачёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

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