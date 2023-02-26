«Есть Магнус и все остальные». Исполнительный директор ФШР — о лучшем шахматисте мира

Новый исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв назвал чемпиона мира Магнуса Карлсена из Норвегии сильнейшим шахматистом в мире.
«Если абстрагироваться от всего и смотреть только на спортивные результаты, то очевидно: Магнус выигрывает всё. По крайней мере, в прошлом году так было. Ну и отрыв в рейтинге говорит за себя. Всё-таки это достаточно объективный показатель. В рейтинг-листе сейчас есть номер один – это Магнус, а есть все остальные. Причём Магнус же играет в турнирах постоянно, в отличие, например, от экс-чемпионки мира Хоу Ифань, которая создала большую разницу в рейтинге, но уже давно не выступает в турнирах, а всё равно держится на первом месте. Если представить себе, что Магнус сейчас играть прекратит, полагаю, догнать его всё равно будет очень сложно», — сказал Ткачёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.
- 26 февраля 2023
-
23:00
-
22:20
-
19:46
-
11:50
-
10:47
-
09:38
-
01:56
-
01:16
- 25 февраля 2023
-
22:38
-
20:34
-
20:19
-
19:57
-
19:37
-
18:37
-
17:14
-
14:59
-
12:30
-
08:10
-
07:41
-
03:29
- 24 февраля 2023
-
21:22
-
19:59
-
17:59
-
16:25
- 23 февраля 2023
-
23:50
-
20:44
-
10:24
- 22 февраля 2023
-
23:33
-
22:37
-
22:23
-
20:52
-
17:49
-
15:26
-
14:17
-
13:51