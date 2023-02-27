«Топ-шахматисты готовы приезжать». Александр Ткачёв — о проведении супертурниров в России

Новый исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв заявил о готовности проведения супертурниров в России.

«Конечно, проведение супертурниров в России реально. Во-первых, Суперфинал чемпионата России всегда был и будет супертурниром. По среднему рейтингу участников это был сильнейший турнир в мире, сейчас он немножечко «просел», но всё равно остаётся в топ-10 в мире. А ситуацию, связанную со сложностями в мире, нам поможет решить переход в Азиатскую шахматную федерацию. Рассчитываю на положительное решение, после чего решать все остальные вопросы будет легче. Могу сказать, что люди готовы приезжать и играть, в том числе топ-шахматисты. Мы готовы организовывать супертурниры. Какое-то время назад был хаос, никто не понимал, куда всё движется и чем закончится. Сейчас всё понятно.

На самом деле, любой супертурнир – это коммерческое предприятие. От чего зависит успешность? От заинтересованности и размера сделанного предложения. Так что при достаточно привлекательном коммерческом предложении к нам приедет кто угодно. Вспомните историю того же махачкалинского «Анжи» с Самуэлем Это’О и Роберто Карлосом», — сказал Ткачёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.