Исполнительный директор ФШР: по крайней мере, у наших шахматистов нет запрета на профессию

Новый исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв высказался о возможности выступления российских шахматистов в нейтральном статусе.

«ФИДЕ является членом МОК. Рекомендации МОК, даже самые жёсткие, всё-таки остаются рекомендациями. Окончательное решение за международными федерациями. Другое дело, что ФИДЕ возглавляет россиянин, и наши шахматисты в более привилегированном, если это выражение тут можно применить, положении, нежели представители многих других видов спорта. По крайней мере, российские шахматисты могут играть в турнирах и делают это. Да, под флагом ФИДЕ и без гимна, но у наших игроков нет запрета на профессию, в отличие от того же биатлона или лыж, например. Никто не сможет объяснить Александру Большунову, почему он не может поехать на Кубок мира или выйти на старт на чемпионате мира. А в шахматах та же Александра Костенюк в декабре 2022 года стала чемпионкой Европы, а недавно стала победительницей турнира Гран-при ФИДЕ», — сказал Ткачёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.