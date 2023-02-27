Олег Матыцин: мы гордимся соревнованиями, которые провели за прошедший год

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о состоянии и развитии отечественного спорта в условиях изоляции от международного спортивного сообщества.
«В условиях серьёзного международного давления, политизации спорта и ограничений для российских спортсменов на участие в международных турнирах нам важно было сохранить соревновательную активность и уровень конкурентоспособности. Мы пересмотрели Единый календарный план и увеличили количество всероссийских и межрегиональных соревнований. Внесли изменения в нормативные документы, что позволило организовывать международные соревнования на территории России без обязательного согласования с международными федерациями.
В прошлом году в соревнованиях на территории России суммарно приняли участие более 2 миллионов российских спортсменов, а также представители спортивных делегаций из 30 зарубежных стран. Например, «Дети Азии» во Владивостоке, «Игры дружбы» в Казани, зимние и летние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске и в Сочи.
Впервые за 30 лет возрождена Всероссийская спартакиада сильнейших, которая позволила усилить внутреннюю конкуренцию и оценить спортивный резерв страны.
Важным направлением в это время стала международная дипломатия – мы не закрылись от взаимодействия с нашими иностранными коллегами, а усилили работу в этом направлении и сконцентрировали внимание на странах ШОС, БРИКС, СНГ.
Продолжилось участие наших сборных команд в турнирах за пределами России: российские спортсмены приняли участие более чем в 800 соревнованиях в разных странах и отметились отличными результатами. В декабре на зимних Российско-китайских играх наша сборная завоевала 93 медали. Российские самбисты лидировали в общекомандном зачёте на чемпионате Европы в Сербии и чемпионате мира в Киргизии, а сборная России по дзюдо на турнире «Большого шлема» в Монголии выиграла медальный зачёт.
Мы добились хорошего результата и действительно гордимся теми соревнованиями, которые провели. Могу с уверенностью сказать, что останавливаться не планируем», — приводит слова Матыцина ТАСС.
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