Фишналлер выиграл Кубок мира по санному спорту, Лангенхан — пять этапов подряд

Этапом в Винтерберге завершился Кубок мира по санному спорту среди мужчин. Его обладателем впервые в карьере стал 30-летний итальянский спортсмен Доминик Фишналлер.
Обладатель почётного трофея стал известен только после последней гонки. Фишналлер финишировал пятым и в итоге на 47 очков опередил немца Феликса Лоха, занявшего только восьмое место на последнем этапе. На третью строчку в общем зачёте вышел ещё один представитель Германии Макс Лангенхан, пропустивший первые три этапа Кубка мира из-за травмы руки. Зато концовка сезона у 24-летнего немца получилась невероятной – в Винтерберге он одержал пятую победу подряд.
Санный спорт. Кубок мира. Мужчины
Общий зачёт
1. Доминик Фишналлер (Италия) – 812.
2. Феликс Лох (Германия) – 767.
3. Макс Лангенхан (Германия) – 685.
4. Вольфганг Киндль (Австрия) – 660.
5. Давид Глайршер (Австрия) – 638.
6. Кристерс Апарьодс (Латвия) – 600.
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