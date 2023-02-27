Фишналлер выиграл Кубок мира по санному спорту, Лангенхан — пять этапов подряд

Этапом в Винтерберге завершился Кубок мира по санному спорту среди мужчин. Его обладателем впервые в карьере стал 30-летний итальянский спортсмен Доминик Фишналлер.

Обладатель почётного трофея стал известен только после последней гонки. Фишналлер финишировал пятым и в итоге на 47 очков опередил немца Феликса Лоха, занявшего только восьмое место на последнем этапе. На третью строчку в общем зачёте вышел ещё один представитель Германии Макс Лангенхан, пропустивший первые три этапа Кубка мира из-за травмы руки. Зато концовка сезона у 24-летнего немца получилась невероятной – в Винтерберге он одержал пятую победу подряд.

Санный спорт. Кубок мира. Мужчины

Общий зачёт

1. Доминик Фишналлер (Италия) – 812.

2. Феликс Лох (Германия) – 767.

3. Макс Лангенхан (Германия) – 685.

4. Вольфганг Киндль (Австрия) – 660.

5. Давид Глайршер (Австрия) – 638.

6. Кристерс Апарьодс (Латвия) – 600.