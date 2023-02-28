Чемпионка США по плаванию найдена мёртвой. Полиция проводит расследование

Чемпионка США по плаванию Джейми Кейл скончалась в возрасте 42 лет на острове Сент-Джон, сообщает пресс-служба полиции Виргинских островов.

По сообщению полиции, ночью 21 февраля бойфренд спортсменки покинул бар, чтобы проверить свою девушку дома. Он обнаружил Кейл лежащей на полу без сознания. Позже мужчина вместе со своим другом отнёс Кейл в машину и отвёз её в клинику Миры Китинг-Смит, расположенную на острове. В медицинском учреждении спортсменке была сделана сердечно-лёгочная реанимация, однако Кейл скончалась. Причина смерти не разглашается. Полиция начала расследование этого дела.

Кейл была членом сборной США на чемпионате Pan Pacific 1997 года ещё подростком, где она выиграла золотую медаль в командной эстафете 4×200 метров вольным стилем. Также спортсменка является серебряным призёром чемпионата мира по плаванию.