В Японии возбудили уголовное дело из-за коррупции при организации ОИ-2020 в Токио

Отдел специальных расследований Токийской окружной прокуратуры возбудил уголовное дело против шести компаний и семи человек, которые подозреваются в коррупционном сговоре при подготовке Олимпийских игр в столице Японии, сообщает Kyodo.

По информации источника, иск был зарегистрирован после жалобы комиссии по справедливой торговле Японии, которая в результате собственного расследования коррупции в оргкомитете ОИ выявила нарушения антимонопольного закона и организацию сговора на сумму 43,7 млрд иен ($ 323 млн).

Сборная России на Олимпийских играх 2020 года в Токио завоевала 71 медаль. В активе команды — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды. Первыми по итогам соревнований стали американцы (113: 39–41–33), вторыми — китайцы (88: 38–32–18), третьими — японцы (58: 27–14–17), четвёртыми — британцы (65: 22–21–22).