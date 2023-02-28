Президент ФШР Филатов: сегодня произошло историческое событие

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов выступил с заявлением о вступлении в состав Азиатской шахматной федерации.
«Сегодня произошло историческое событие: впервые шахматная федерация, одна из сильнейших в мире, перешла из одного континента в другой. Мы благодарны делегатам Континентальной ассамблеи АШФ за то, что они большинством голосов поддержали наш переход в АШФ. Это говорит, с одной стороны, о доверии к нам, а с другой – о хорошо проделанной работе нашей федерации.
Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, на участие российских сборных в континентальном чемпионате и проведение азиатских соревнований на территории России, которая много раз успешно проводила турниры самого высокого уровня и обладает всей необходимой инфраструктурой для этого», — приводит слова Филатова пресс-служба Федерации шахмат России.
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