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Тренер юношеской сборной России высказался об отношении ФИДЕ к переходу ФШР в Азию

Тренер юношеской сборной России высказался об отношении ФИДЕ к переходу ФШР в Азию
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Тренер юношеской сборной России, гроссмейстер Михаил Кобалия поделился мыслями об отношении ФИДЕ к переходу Федерации шахмат России в состав Азиатской шахматной федерации.

«Естественно, что перед Саммитом азиатской федерации были консультации с ФИДЕ и решении федерации о том, что переход возможен. Наверное, впервые в истории такое происходит, что не вновь образовывается федерация, а переходит. Поэтому всё это проверяли юристы, и было принято решение, которое позволило вынести данный вопрос на голосование», – сказал Кобалия в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Михаилу Чесалину.

Федерация шахмат России стала первой российской спортивной организацией, сменившей региональное членство с европейского на азиатское.

Россия перешла в Азию в шахматах. Тренер сборной объясняет, что это значит на практике Россия перешла в Азию в шахматах. Тренер сборной объясняет, что это значит на практике
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