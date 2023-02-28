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Сергей Карякин — о переходе ФШР в Азию: это правильная инициатива и верный шаг

Сергей Карякин — о переходе ФШР в Азию: это правильная инициатива и верный шаг
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал переход Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ).

«Я позитивно расцениваю переход — это правильная инициатива и верный шаг. В Европе нас не ждут, это очевидно. И, например, заявления Федерации шахмат Германии и норвежского шахматиста Магнуса Карлсена показывают, что нам почти невозможно в данный момент участвовать в европейских соревнованиях. Будем смещать акценты на Азию.

Мы не теряем ничего — индийская, китайские и другие азиатские шахматные школы развиваются и являются сегодня передовыми. С ними, кстати, нам будет сложнее соперничать, это надо понимать. Но это в любом случае благо», — приводит слова Карякина ТАСС.

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